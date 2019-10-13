《解決師》教PE　王浩信為唐詩詠決戰黑道

在無綫台慶劇《解決師》中，王浩信飾演為黑幫解決問題的「解決師」，身手了得，事前花了數月苦練近身格鬥，是他最多動作戲的一套劇，更落重本到澳洲取景。唐詩詠與王浩信相隔三年再合作，讚他依然保持團火！

無綫台慶劇《解決師》明晚九時半於翡翠台播出，王浩信與唐詩詠三年前繼劇集《不懂撒嬌的女人》後再合作，盡顯默契，今次劇情更為多元化，集警匪、懸疑、愛情於一身，更不惜工本遠赴澳洲取景。

劇中，王浩信先後展開兩段不同人生，作為「解決師」的他為黑幫賣命解決問題，無所不用其極。後來，王浩信欲離開黑道與摯愛張曦雯一起，但卻被追殺逃到香港，展開第二人生，當上中學體育老師而邂逅唐詩詠。黑幫千金詩詠因不喜歡父親背景而當教師，防止學生誤入歧途，飾演惡老師的她跟與學生打成一片的王浩信產生不少矛盾，後來王浩信迫不得已再以「解決師」姿態保護詩詠，與黑道周旋，結果雙方由冤家變成愛侶。

接受近身格鬥特訓

為了應付連場動作戲，王浩信事前接受了數月近身格鬥（CQC）訓練，而此劇動作戲份亦是他入行以來最多，佔約八成時間，希望帶給觀眾驚喜，至於再次與詩詠合作亦產生火花。詩詠則表示：「角色同《不》劇係唔同嘅愛情，今次有浪漫地方，但唔係《不》咁溫馨、咁sweet。同王浩信三年後再合作，佢係一個好好嘅拍檔，好有團火， 大家都成長咗，今次第二次合作因為認識咗，反而事前冇溝通咁多，大家都有份信任喺度，都明白對方，開頭講我哋互相憎恨，所以更加唔使講太多嘢，希望做到嗰種陌生感覺，哈哈！」

楊柳青接柯打 色誘溫家偉

身材Fit爆的楊柳青在劇中有不少性感場口，盡晒火辣身材。飾演黑幫李天翔女伴的她被委派色誘二世祖溫家偉，穿泳裝在遊艇上「Big波」蕩漾，將溫家偉電暈！此外，她亦有場背部全裸行入浴池的戲份，為劇集添活色生香。

此外，《解決師》除了發揮楊柳青的好身材，更創新地在無綫劇中首度加入欖球運動元素。洗底做體育老師的王浩信與學生有不少欖球比賽場面，拍出活力動感。不過，拍攝欖球場面除了有專業教練及欖球員協助，原來也要出動武術指導設計動作，更要借助威吔協助演員，鏡頭背後認真不簡單。

馮盈盈成個下晝 啪啪啪痛爆

馮盈盈在劇中跟首次合作的張頴康由上司下屬發展成情侶關係，更有尺度大膽的激情戲，由浴室纏綿到床上，她笑說：「之前《白色強人》就獻出螢幕初吻，今次《解決師》就第一次拍激情戲，尺度仲幾大膽。平時我好似好大膽、好敢言，但拍激情戲都要時間投入纏綿嘅感覺，鏡頭都幾養眼㗎，由浴室再去番睡房、床上，好有層次㗎！哈哈！」

盈盈笑言期待男友寶寶看其激情戲的反應，又指拍肉搏戲比武打戲難度更高：「寶寶雖然話冇底線，尊重我嘅職業，嗰日仲車我去拍添，但真係睇到唔知佢會點呢？」劇中身手了得的她又笑說：「有場柔道戲要拍我被撻，要拍攝唔同角度，我就被『撻生魚』撻咗成個下午，真係撻到啪啪聲，有幾下要拍我痛苦嘅表情，因為堅痛，所以出嚟效果都好真實。」