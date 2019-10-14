搵高Ling唱K解悶　湯洛雯透Bra引中佬狂𥄫

去年底劉愷威與內地女星楊冪宣布離婚，七年情玩完，早前有內地媒體爆料現年44歲的他，秘密撻着32歲的無綫小花湯洛雯（靚湯），更有指兩人是在朋友聚會上認識，經靚湯好友林夏薇做「紅娘」才得以發展。事後靚湯堅決否認戀情，稱大家只是普通朋友，並自稱仍然單身，揚言擔心緋聞嚇怕追求者。

約姊妹解悶

日前下午5時半，靚湯在將軍澳出席活動後，獨自駕車前往九龍灣，並將座駕駛至商場外隨意停泊在街頭，但一直未有落車，見她在車上傾了一會電話，未幾落車往商場搭𨋢直上卡啦OK樓層，會合早已到場的高海寧（高Ling）等好姊妹。

尷尬撥頭髮

當日靚湯穿上紅色透視上衣、內裏襯黑色Bra Top，經過努力減磅下，她似乎已現出少少腰形，加上其Bra Top若隱若現，難怪搭𨋢時引來中年男士眼望望，感到尷尬的她只好不停低頭撥髮。眾人狂歡至深夜才離開，靚湯臨走前拉住高Ling傾了一輪，揮手道別後，各自取車返歸。

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