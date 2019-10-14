馮盈盈張頴康浴室激戰　啜埋耳仔勁香艷

《解決師》將於今晚首播，無綫播出超激預告，馮盈盈和張穎康有場浴室「埋牙」場口，兩人大玩濕身誘惑，馮盈盈恤衫盡濕透出內裏性感睡衣，鏡頭更來個特寫，令人血脈沸騰！張穎康則半裸上陣與盈盈激吻，情到濃時更用嘴啜盈盈的耳朵，畫面香艷！

盈盈受訪時說：「真係嚇一跳，都唔知今晚會播出嚟，嗰時同男朋友一齊睇緊，嗰一刻大家都唔敢睇，合埋眼，完全冇心理準備睇。（寶寶點睇？）佢話只好催眠自己，話只係一個似盈盈嘅女仔，之後佢打機平伏心情。（點補償佢呀？）今晚好乖，幫手執屋，要跪玻璃喇！（要守行為好耐？）播出街時候都要好好守行為，做個好女友。」她又指拍這場口時，已做足安全措施：「黐晒膠紙，張穎康都好專業，幫我遮啲穿崩位。拍咗成晚，成個身都皺晒皮，同埋飲咗好多水。（仲有更激場面？）之後睡房仲一場戲，總之又浪漫又纏綿。」

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