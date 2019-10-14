東方日報C1：楊思琦驚爆秘婚大肚4個月

現年41歲的楊思琦自與吳帥分手後，獨力撫養現年7歲的女兒。一直強調單身的她，昨日驚傳有喜，已懷孕4個月！她承認有喜之餘，更自揭年中已在外地註冊結婚，因老公是圈外人，故沒有刻意公布或隱瞞，她不肯透露老公身份，但否認是之前傳緋聞的富商。

前港姐冠軍楊思琦曾與李泳豪拍拖，之後移情吳帥並誕下女兒楊卓穎，但最終分手，思琦獨力撫養女兒。成為單親媽咪的她專注事業及湊女，鮮有緋聞，但曾於2015年傳出秘交已婚生意人高健行，被拍得同坐一車。昨日有指她肚凸凸現身，驚傳已懷孕4個月！

韓國凸肚拍節目

上月思琦到韓國首爾街頭拍攝節目時被網友捕獲，當時她穿鬆身上衣，腹部明顯隆起，纖幼手腳更顯得肚凸凸，孕味非常濃，不過她在社交網上載穿相同衣着的Snapshot，疑似P圖，完全不見肚。本月8日，她上載到內地出席商演活動的相片，再次一反常態棄性感衣着，改以鬆身衫遮身材，不過其中一張相中的衣服摺起，「失手」現肚。

對於懷孕一事，思琦昨日受訪時直認不諱，並宣布已為人妻，她難掩喜悅說：「多謝大家祝福，年中嘅時候喺外地同圈外男朋友註冊結婚，我終於可以同大家講呢個好消息，我已經搵到我嘅愛的森林喇！生BB係計劃之內，並唔係意外，穎穎都好開心做家姐。」

「冇刻意隱瞞」

問到老公身份？她不肯露半點口風：「佢係圈外人，唔想影響對方，所以先低調處理老公同BB。（老公係咪之前傳緋聞嘅高健行？）唔係，老公係由朋友介紹。（ 點解咁遲先公開喜訊？） 之前怕BB小器，同埋主要唔想影響另一半同BB，所以冇刻意公布，亦冇諗住隱瞞，順其自然，大家發現嘅話，問我會認。」又指工作不受懷孕影響，會如常擔任賈思樂的演唱會嘉賓。

賈思樂：唔怪得佢唔跳舞

李泳豪對於前女友楊思琦被爆再有喜兼已婚，他受訪時表示：「Sorry，唔回應喇！（你有冇拍拖？）冇呀！ 我今朝先為無綫新劇《伙記辦大事》收工，冇時間。」

至於歌手賈思樂將於11月12及13日舉行演唱會《ME & MY GIRLS in Concert》，邀得思琦任嘉賓，他坦言兩個月前一齊拍宣傳海報時，不察覺對方有喜；又稱屆時與思琦合唱情 歌：「當日我都有問過佢不如跳隻舞，佢話唔想記太多嘢，唔怪之得佢話唔好，我依家明白。」他笑言從未與大肚婆在台上合唱，覺得好特別：「我梗係會照顧佢，叫佢唔好太過興奮或者開心勁郁，驚佢突然喺台上生B。」

與吳帥珠胎暗結

楊思琦入行以來緋聞不多，但感情生活卻極具爆炸性。與李泳豪拍拖9年的她突然於2011年玩分手，原來暗撻前跳水名將吳帥兼珠胎暗結，癡心的泳豪當時說：「如果佢真係有咗，我願意娶佢，養埋佢個B！」惟最後思琦都離他而去，往美國秘密誕女，更與吳帥不歡而散，女兒則跟她姓。做了單親媽媽多年的她，5年前離開無綫後北上吸金，同時有傳她有「大水喉」支持，再入市買樓兼豪花70萬買座駕，一度有傳她跟已婚富商高健行關係非淺，但遭她否認。

有「屋邨港姐」之稱的她出名節儉，為「上車」全方位慳盡，包括開鏡拜神的生果及燒豬都留來自用等，令她2006年成功以400萬買長沙灣泓景臺，首嘗做業主滋味，至今手執5個物業，包括2010年以650萬元買入的清水灣半島，去年兩度入市，分別以710萬元及1,500 萬元買藍塘傲及海天晉。

失驚無神報喜

不少女星有喜未必會公告天下，為免養胎時受騷擾，生完才公布。

去年11月張栢芝在香港誕下第三胎「小王子」，直至12月才公布喜訊，但未有透露生父身份。她指兒子跟她姓，改名張禮承（Marcus）。由於她突然生B，惹來外界揣測誰是經手人，包括前夫謝霆鋒、台灣男星何孟懷及65歲新加坡商人等，但全被栢芝否認。

神隱超過一年的女星謝婷婷，今年6月突然在網上報喜，宣布已誕女100 日，但對BB父親的身份保密，曾有傳經手人是其緋聞男友「鷹眼」謝洛美維拿，之後又傳是和婷婷在溫哥華相識多年的朋友。

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