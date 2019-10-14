分享IFUBO 900倍檸檬抗氧化　胡曦文笑出美麗人生

商界美女胡曦文（前名胡敏珊，Christy） 一直是逆齡Icon，早前她分享靚的最大武器，原來是多笑容，她說現在擁有的比以前少，但她開心比以前多一千萬倍，開心因為她感滿足。

近年再戰商界的Christy，忙於宣傳德國生物科技、日本取得金刺梨無糖發酵專利的美容保健產品IFUBO，早前她現身位於將軍澳的Spa Collection出席一個分享會，邀得藝人莊端兒任嘉賓，兩人分享變瘦變靚的秘訣。Christy提到如何由M碼變成現在的加加細碼，從吃、睡、護膚美容和運動各方面說起：「我諗女仔都鍾意食嘢，我都係，其實我冇乜特別On diet，早上起床首先飲杯IFUBO抗氧化飲品，一枝已經相等900倍檸檬抗氧化，夜晚禁食澱粉質，每朝食好多新鮮無調味嘅菜同有機紫色胡蘿蔔，朋友當我係白兔仔。」

比以前更開心

Christy指愈來愈後生是完全有可能的事，除了注重吃，充足睡眠和運動也很重要，不過除此之外，也不能忘了「笑」：「啲朋友話我以前多愁善感，好有性格，依家冇乜性格，成日笑，性格擺埋一邊。我覺得長壽健康和靚嘅最大武器就係笑，你問我係咪擁有嘅嘢多過以前好多，絕對唔係，少過以前嘅都有，但真心開心過以前一千萬倍，因為我係滿足咗。」她會為吸一口氣開心，為沒有病開心，為有問題需要解決而開心，為了做家務開心。並提到品牌的產品，會撥捐盈利的5%給不同的慈善機構幫助有需要小朋友。

一年前開始茹素的莊端兒，明顯清減不少，她透露減去十多磅，幸E cup身材不變。她表示茹素後變得精神，近日忙於準備舞台劇，精神體力充沛，她說：「我拍《如珠如寶》時已經食緊素，浸浴缸要浸七八個鐘，捱凍都冇問題。」

希望保持26歲

因喜愛游泳，故美白成為她人生追求目標，也希望變白有助肌齡逆轉，笑言：「希望永遠保持似26歲啦！我覺得美白要由內到外，防曬外，食較好嘅保養產品，好多產品唔知成分邊度嚟，會擔心從動物提煉，素食後會更留意係咪植物提煉，唔想殺生。」同場的Spa Collection創辦人郭敏霞（Maggie）透露該保健產品會在全線店舖有售，又讚與Christy對扮靚和保健的想法十分投契。

公開「大BB」 無糖美白

另外Christy早前獲邀出席《美與健生活博覽2019》，同場全部靚女級，包括曾贏得「亞洲皇后」獎項的陳約臨、李焯寧和賽車手楊嘉怡，Christy親自做生招牌，在場率先發布她的「大BB」保健產品，她說：「我大BB，第一樣美白金多酚係一個無糖發酵的酵素，每一樽相等100個奇異果的抗氧化，可以美白，最緊要無糖，個個知道糖分最易令人肥胖，一般酵素大部分有糖，糖始終對身體唔好；另外一個產品I Slim Power，可以將糖分和澱粉質減半以上，就自然會瘦。」

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