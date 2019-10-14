鐵甲奇俠變怪醫　羅拔唐尼識同動物傾偈？

荷里活著名男星羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）演完超級英雄「鐵甲奇俠」之後，新作《怪醫D老篤》（Dolittle）亦將於來年1月上映。而首張海報以及預告片於網上曝光，今次唐尼唔再飾演英雄而是飾演一名能與動物傾偈的獸醫「D老篤」。

改編自英國名作家Hugh Lofting1920年兒童系列書籍的《怪》，之前已兩度拍成電影分別是60年代的《杜醫生漫遊仙境》（Doctor Dolittle）以及98年由愛迪梅菲（Eddie Murphy）重拍的現代版《D老篤日記》（Doctor Dolittle）。新版除了有羅拔唐尼之外，亦有拉丁男星安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）以及米高辛（Michael Sheen)等。仲有一眾紅星包括「鐵甲奇俠」徒弟「蜘蛛仔」Tom Holland、愛瑪湯遜 （Emma Thompson）、「佛地魔」賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）、影帝Rami Malek以及影后瑪莉安歌迪雅（Marion Cotillard）等為片中一眾動物聲演。可謂陣容鼎盛！