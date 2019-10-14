廿日賺兩萬！鄧穎芝張紋嘉笑做老闆似打工

歌手鄧穎芝（Vangie）和張紋嘉（Crystal）出席新城電台訪問，合資做大閘蟹生意的她們更帶了大閘蟹大公仔來宣傳，並謂：「買滿30隻就有蟹公仔送，可以用嚟打卡影相。」Vangie稱賣大閘蟹期只有一季，開業廿多日每人都賺了約2萬元，笑言似打工。Crysta則覺得是多勞多得，一分耕耘一分收穫。二人透露現每日賣出近200隻蟹，每日要處理很多事，包括落單、計數、送貨，相當辛苦，並指她們是親自駕車送貨，試過一日去了77個地方，走遍港九新界。

問到還有甚麼服務？Vangie笑言：「送到上門仲要咩服務？」Crystal又指送貨時不顧形象，戴眼鏡、Cap帽、一個收錢袋就出動，送完貨都未必有人認出她們，透露Vangie比較熟路，會送香港區，自己「車齡」有限，只能應付九龍區，而今次是二人第一次做這生意，最後看結算成績，若有「財政空間」的話，下年再做時或者考慮請多一個人幫手。

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