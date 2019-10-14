網民見黃心穎罷睇《牛下》　吳岱融：包容啲

藝人吳岱融與蔣志光為無綫節目《兄弟幫》錄影，齊齊為新劇《牛下女高音》造勢，對於該劇收視，岱融指故事夠貼地，故反應尚算不俗。

談到有網友因劇中有黃心穎而熄機，他說：「都有朋友發呢個消息畀我，我覺得不如多啲睇劇情啦！事實上心穎同張振朗都演得好好，有生活感，網友應該包容啲。（覺唔覺得對劇中班『中佬』唔公平？）暫時反應唔太差，套劇係集中講中佬，之前就話唔知幾時播同重拍，依家原汁原味仲好睇。」

講到他近日於馬來西亞租了4千呎豪宅，岱融指除了當地，亦分別於新加坡及泰國租樓：「我同太太四海為家，鍾意陽光與海灘，都登咗『六』，過緊Hea生活。（幾時真正置業？）係都揀新加坡，因為政府會支持本地人，買樓平好多，依家馬來西亞間屋都係港幣16,000，露台成千呎，因為太太怕凍，之前本來接咗套民初劇要去橫店開，但佢係會凍到喊，最後推咗！」

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