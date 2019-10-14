患抑鬱症　25歲Sulli上吊自殺身亡

韓韓國女團f(x)的25歲前成員Sulli今午驚爆死訊，京畿道城南城南區壽井警署指今日下午3點21分收到Sulli經理人報案，指平時患有嚴重抑鬱症的Sulli在壽井區的寓所內上吊身亡，暫時未知道她的死亡原因，Sulli的家人正在趕往她的寓所。

而警方指未發現他殺的可疑，估計她有可能是自殺，但還需要進行調查，現場未有發現遺書。

經理人最後一次與Sulli通話是昨日下午6時30分，其後未能聯絡到Sulli，所以今日便到寓所找Sulli。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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