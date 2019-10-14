冧！林德信爆林子祥偷偷睇自己新戲

藝人林德信（Alex）為癌症基金會粉紅革命與服裝品牌合作教授瑜伽，他自認瑜伽技巧好：「喺香港嚟講，我教瑜伽係好叻，對自己嘅技術有信心，我07年考牌，試過喺洛杉磯全職教咗5年瑜伽，當地瑜伽圈子有好多好勁嘅老師，我跟過一啲教咗瑜伽超過50年嘅老師學習。我都有參加過比賽，喺加洲攞第一名，當年世界排名第6。」問他有否教過爸爸林子祥瑜伽？Alex稱爸爸早已懂得，是由祖母所教：「我嫲嫲當年喺印度學瑜伽。細個見過爸爸做過啲高難度動作，例如倒立，佢都好叻，但我哋未試過一齊做，如果依家要佢做番呢啲動作，佢應該做到。」

另外，提到本月12日是林子祥的生日，Alex透露已請對方食飯慶祝，爸爸更反過來送了一份禮物給他：「係一張舊相，張相喺紅館後台影，佢拖住好細個嘅我，我完全冇印象，亦唔認得自己個樣。（點解送張相畀你？）可能佢執屋搵到。（暗示想你拖個小朋友出嚟？）可能，哈哈，我冇諗到咁深。（爸爸有冇向你催婚？）冇，佢留心我工作多啲，例如我話下個月我套新戲上，佢話講攀石嗰套戲終於上，佢又會偷偷同朋友去睇我嘅戲，佢有讚有彈，佢睇咗《拾芳》，佢話唔錯，佢嘅意見對我嚟講好重要。」

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