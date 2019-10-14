雀仔驚恐症！張繼聰讚鸚鵡有「演員道德」

藝人張繼聰、顏卓靈及姜皓文等主演新片《犯罪現場》上映在即，題材大玩懸疑，未到最後一刻，Big Boss身份仍未揭曉，名副其實耐人尋味。

患有「雀仔驚恐症」的張繼聰戲內先與數十貓兒「演對手戲」，又要與鸚鵡作近距離接觸，挑戰自己為藝術犧牲！他坦言：「雞同雀其實我都好驚，但因為好多對手戲，導演同我講要同佢哋friend啲。拍嗰陣我問養鸚鵡嘅訓練員應該點拉近距離，佢答我要畀鸚鵡咬、夾、玩吓咁，訓練員話唔係好痛，但第一次夾住都覺得幾痛。」

當與鸚鵡合作過後，阿聰竟大讚對方有「演員道德」：「因為當佢郁時，又想拍佢盡量唔郁嘅鏡頭，到佢攰又想拍佢郁、跳吓跳吓咁，成日都要氹佢請佢食嘢，但好乖。」而顏卓靈與鸚鵡亦有對手戲，埋位時要果斷地把站在架上的鸚鵡移到自己手臂上站着，最終因鸚鵡用力抓着她，搞到玉臂瘀黑。

至於姜皓文則難忘與阿聰於馬灣槍戰的一幕：「我哋想拍落雨景，整咗好多求雨公仔求雨。夏天落完雨會蒸晒水氣上嚟，我哋嘅戲服又好厚，好辛苦。」阿聰為配合鏡頭，更要飛身跳入污糟水中：「拍完我就去沖涼，沖之前有人去完廁所，到我沖身見啲水係流返入我頭先跳嘅河入面！」

另外，戲中阿聰與顏卓靈都要拍開槍戲，雖然不會用上真彈，但開槍時因氣流仍發出巨響，這方面二人倘算新丁，難免緊張。而阿聰則指男主角古天樂開槍很有型：「佢好離譜，好似開水槍咁，定一定唔會眨眼，我就畀大家捉到眨好犀利。」

場地提供：香港九龍貝爾特酒店

顏卓靈：

Makeup: Winki @ vinciwinki

Hair: Hugo Poon @ ii alchemy

wardrobe: Tara Jarmon

earrings: Swarovski

姜皓文

服裝： 速寫@JNBY

髮型： Jove Shek@La Môd Salon

化妝： Herrylaiming Make-Up

張繼聰

Hair: Jobbyli@Leighton Aveda

Makeup: LevinaBo

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。