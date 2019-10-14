《牛下女高音》劇透：黃河校長一見如故

第六集 (10/14)

靜怡（龔慈恩飾）與好姊妹討論大爆有外遇疑雲，結果令她更不安。凡事算盡的黃河（蔣志光飾）每次出現均惹人生厭，唯獨校長（鍾景輝飾）跟他一見如故，二人分享着昔日牛下點滴，並相約有緣再聚。雪兒（黃心穎飾）和Nam（張振朗飾）策劃聖若望小學舊生聚會，出席者眾，卻沒有更多合唱團團員出席。黃河（蔣志光飾）突然出現，黑仔（曾偉權飾）認出他有可能是連環爆竊案竊匪，鬧上警署，最後發現擺了一個大烏龍。黃河大方與眾人冰釋前嫌，幾個大男人過了一個難忘的晚上。校長為尋找「女高音」，決定重組合唱團。

第七集 (10/15)

雪兒萌起求職念頭卻自覺無技能，想到Nam的私家偵探社工作。Nam給雪兒測試好讓她知難而退，雪兒一番莽撞後竟成功獲聘。靜怡無意中發現大爆自拍「肉照」，不禁揣測他要把照片發給誰。接二連三的事件令靜怡放棄北上發展，決定留港緊盯着大爆的一舉一動，還向大爆表明對他的不滿，大爆面對種種指控有口難言。陸居男（張振朗飾）同與包租公起衝突，一時意氣下連累遊子也被迫搬走。徬徨之際大爆為他們帶來希望，輾轉下演變成另類同居新生活。

第八集 (10/16)

靜怡正式展開退休生活，以為可做個稱職老婆，卻發現好老婆不易做，惟有請教一班姊妹，再積極上堂惡補。然而，她連對現今煮食用具的認知亦脫節，幸好結識到經營舊式電器舖的憂鬱哥邱德光（韋家雄飾），為她解決不少疑難。劏房變成中佬公寓，還發現黃河煮得一手好餸，自此由他負責伙食。雪兒正式上班，但她的個性和行事作風嚇怕Nam的合夥人阿堅（蕭徽勇飾）和阿劉（李家聲飾）。為保雪兒的工作，Nam安排她一起執行任務，卻勾起她與前夫王子儒的往事，情緒崩潰。

第九集 (10/17)

得到Nam的勉勵，雪兒開始積極起來，尤其當她察覺校長身體老化，需要支持零星的醫藥費後，於是想多找一份副業應付開支。遊子無意中發現當年合唱團有位叫老淑君的女同學，正當大伙兒研究之時，為他們維修熱水爐的憂鬱哥突然稱呼眾人為師兄，原來他也是當年合唱團一員。女高音的線索一下子湧現，令眾人充滿希望。Nam發現校長健忘變得嚴重，帶他去檢查，被診斷患上初期腦退化。為免雪兒擔心，Nam答應為校長保守秘密。

第十集 (10/18)

靜怡發現酒吧新請的兼職員工竟是雪兒，認為大爆有私心，卻苦無證據指證二人有私情，只能暫時抑壓怒火。黑仔突然想起合唱團中的林絲絲，有可能就是三級女星藍湘湘，為印證此想法，眾人四出尋找湘湘舊作一看真偽。眾人興高采烈看戲之際，靜怡湊巧上劏房而東窗事發。靜怡因大爆屢次撒謊而大發雷霆，對他的信任陷入新低，於是在酒吧安裝閉路電視。大爆約見資深唱片監製KC，查問湘湘下落，KC提起大爆以往的音樂創作，邀他復出……

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