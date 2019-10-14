《解決師》劇透：唐詩詠竟然認唔到王浩信

第一集 (10/14)

澳洲華人黑幫解決師K（王浩信飾）欲遠離黑道，與摯愛Chloe（張曦雯飾）廝守，偏偏她因一次實驗室意外爆炸死亡。K傷心欲絕，萌生退意；養育K成人的John，交託他完成最後一次社團任務，K想起自己不為人知的悲慘童年……K遭嫁禍殺害黑幫龍頭喬爺，John迫不得已執行家法，一槍轟向K的頭顱……兩年後，K以新的身份敖熙辰（O Sir），在香港成為中學體育老師，不料，他竟遇上當年在澳洲曾救過的新老師Jovy（唐詩詠飾），身份被揭危機出現……

第二集 (10/15)

O Sir重遇Jovy，她卻認不出O Sir真正身份。二人同任5E班的班主任，Jovy對O Sir的教學方式不敢恭維。學生高喜俊（高俊）（丁子朗飾）與吳成澤（容天佑飾）誤捲入黑幫「進興」激鬥之中，O Sir暗中出手相救。原來高俊為Chloe的弟弟，O Sir回港實為守護她的家人，為高家重拾快樂。進興龍頭蔣滔（羅樂林飾）欲金盆洗手，掀起三大坐館爭鬥，高級督察文浩全（Man Sir）（張頴康飾）遏制打鬥，矢志剷除黑勢力。蔣滔身為龍頭，知心友竟是……

第三集 (10/16)

O Sir被莊副校長（莊思敏飾）指派重組欖球隊，務求提高學校聲譽，否則不獲續約。O Sir致力招攬欖球員，最大目標是設法拉攏王牌球員高俊重返欖球隊，可惜高俊不為所動。Man Sir派臥底潛入進興搜集情報。蔣滔見社團內鬥愈趨激烈，定下當上新龍頭的規矩。三大坐館積極跑數，殃及校園，大雞哥（戴耀明飾）要挾成澤繳交龐大入會費，還將成澤捉走，高俊通知O Sir、Jovy前往營救，O Sir因而得悉Jovy實為蔣家黑幫千金蔣穎欣（唐詩詠飾）……

第四集 (10/17)

學生周仲朗（獨狼）（姚宏遠飾）被5D班同學誣衊偷銀包，又辱罵其父親而大打出手，O Sir、Jovy秉公處理，二人漸生默契，亦令她反思與父親的關係。高俊聯同同學查清真相，還獨狼清白。O Sir眼見高俊與父親高志勇關係日差，使盡方法激勵，終令他重返欖球隊。Man Sir計劃搗破進興三大坐館之一天爺（杜燕歌飾）的毒品交易，卻被上司馬幗纓（張文慈飾）終止任務。新興字頭「長昇」的喪昇（楊證樺飾）搶走天爺毒品，蔣滔感嘆社團內憂外患，助手項頌如安慰。

第五集 (10/18)

學生朱展輝（朱展）（焦浩軒飾）在欖球場暈倒，O Sir、Jovy方知他長期受到父親虐打，又發現朱展父親吸毒後報警，遂幫助朱展三母子搬家暫避，怎料，朱展父親突然揮刀追斬眾人，朱展情緒失控還擊幾乎傷父，幸O Sir及時阻止。Jovy眼見毒品摧毀無數家庭，無法原諒父親。臥底阿海狙擊喪昇，被棄屍大海，Man Sir痛心疾首。喪昇重挫進興，蔣滔派兒子蔣家榮（太子）（李天翔飾）制衡亂局。太子為進興立威，原來他早有盤算……逃脫的喪昇決定報復蔣家。

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