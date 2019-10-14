馬浚偉演唱會場次作調動　部分周末場改平日

藝人馬浚偉原定10月24至27日及11月1至3日在演藝學院香港賽馬會演藝劇院舉行演唱會，昨日主辦單位在社交平台張貼改期特別通知，因鑑於目前社會環境的不能預測因素，有可能會影響觀眾往返演唱會場地，經與場地及製作單位商討後，所以作出一些場次的更改，將當中四場在周六、日的場次，改到平日舉行，有三場則不變。如因演唱會改期而未能觀看演出之觀眾，大會可作退款安排。有觀眾都感謝主辦的貼心安排，因為都煩惱緊當天的交通問題，但有粉絲特別買了馬浚偉26號生日那一場飛，如今大表失望。

馬浚偉回覆東網說：「我非常之認同主辦單位改期呢個安排，我好明白依家社會氣氛同埋佢哋改期原因，最主要考慮觀眾嘅方便同安全，我知道改期之後對買咗飛嘅觀眾有少少手續上嘅麻煩，可能要換日子，或者要調整時間，有fans喺外國係特登飛過來睇，佢哋都有留言點都會支持，我都好感動，真係多謝買咗飛同準備買飛嘅朋友。」

他續說：「如果佢哋有擔心，千祈唔好勉強，我完全明白，所以真係要強調無論我嘅fans或好想支持我嘅朋友，最緊要根據自己嘅因素去考慮，唔好擔心我嘅感受，我係點樣都咁開心嘅，對我嚟講邊日做都係一樣，喺我立場我哋做得個騷出嚟，一定盡全力，希望用最多歡樂、溫暖畀入場嘅觀眾，等佢哋喺兩個半鐘頭可以輕輕鬆鬆、開開心心過一晚，就算得一個觀眾嚟，我哋都會畀心機去唱，都係咁認真用心做好呢7場騷。」

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