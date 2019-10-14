金色藏袍加身！莫文蔚拉薩開騷充滿心思

歌手莫文蔚（Karen）上周六在海拔3,646米高的西藏拉薩體育中心舉行第34場《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會》，創下「健力士世界紀錄」，成為首位在世界最高海拔做個人大型售票演唱會的歌手！

談到感受時，她激動得眼濕濕說：「今天是夢想成真的一天，我很少在舞台上流眼淚，但是今天真是有着非同尋常的意義，我一直夢想着要在這裏開演唱會，沒想到今天真的實現了。能夠挑戰成功，全靠我身後團隊的幫助，他們付出了很多，沒有他們不會成功，還要多謝現場觀眾給我的支持助力，謝謝你們和我一起創造了歷史。」

Karen對拉薩一直有情意結，曾先後兩次到拉薩拍電影及寫真集，第一次到拉薩就愛上這地方，偷偷在心中許願，一定要再到這世界最高的舞台上奉獻最好聽的音樂。今次演出她在服裝上花了不少心思，開場的金黃色霸氣藏袍，到《十二樓》裏裹着的純白色毛氈，穿上藏族少女艷麗的節日盛裝，都帶着濃郁的藏地風情。她還邀請了拉薩本土舞蹈演員加入表演，觀眾有幸在《半個月亮爬上來》、《青山在》的表演中看到國家級非物質文化遺產「熱巴舞」出現在《絕色》的舞台上，兩種舞蹈相映成趣，古典現代無縫融合。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。