Sulli疑自殺離世　安宰賢受打擊：唔會係真㗎可？

韓國女團f(x)的25歲前成員Sulli今午被經理人發現在家中上吊身亡，上月申請與結婚三年的女星具慧善離婚的男星安宰賢，今晚在Instagram發文表示對Sulli的死訊感到震驚：「唔會係真㗎可？係咪因為網上嘅新聞奇怪？我依家覺得好唔真實，係咪因為我依家要食嘅藥太多而令我變得奇怪？係咪我奇怪？」

安宰賢曾與2014與Sulli合演電影《我要做男神》，今年7月Sulli與安宰賢及Block B成員P.O一同出席活動，之後亦有上載合照，Sulli更叫安宰賢做「宰賢Oppa」，似乎關係十分要好。不少粉絲在Instagam下留言，希望他振作。

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