Sulli疑自殺離世 安宰賢受打擊：唔會係真㗎可？
2019年10月14日 21:19
東網電視更多新聞短片
Sulli今日疑上吊自殺身亡，曾與Sulli合作的安宰賢在Instagram表示不能相信。
韓國女團f(x)的25歲前成員Sulli今午被經理人發現在家中上吊身亡，上月申請與結婚三年的女星具慧善離婚的男星安宰賢，今晚在Instagram發文表示對Sulli的死訊感到震驚：「唔會係真㗎可？係咪因為網上嘅新聞奇怪？我依家覺得好唔真實，係咪因為我依家要食嘅藥太多而令我變得奇怪？係咪我奇怪？」
安宰賢曾與2014與Sulli合演電影《我要做男神》，今年7月Sulli與安宰賢及Block B成員P.O一同出席活動，之後亦有上載合照，Sulli更叫安宰賢做「宰賢Oppa」，似乎關係十分要好。不少粉絲在Instagam下留言，希望他振作。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
利民會： 3512 2626
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」： http://www.openup.hk