王祖藍搣甩廿磅肥肉　同阿Sa拍拖嗌滿足

藝人蔡卓妍（阿Sa）與王祖藍日前與湯怡、衛詩雅以及金牌攝影師杜可風等出席電影英皇電影《給我一天》開鏡禮，祖藍飾演一名身患「漸凍人症」的城市速寫畫家，他需要在病情徹底惡化前收集一些快樂的回憶，故向自小暗戀的小學同學阿Sa飾演的神仙魚，提出一個遺願，就是當他的一天女朋友。祖藍直言現實中，都視女方為女神，一向都有留意她的作品，今次能夠與女神「拍拖」相當滿足！

祖藍還指跟阿Sa多年後再次合作，獲益良多，在對方身上學到很多，令他更明白如何「貼地」演出及拉近與觀眾的距離。為了演好角色，祖藍於4月時，已經找營養師幫手減肥，至今大概踢走了廿磅肥肉。談到減肥有沒有難度，他直言當然有，由於出街吃的飯餸比較油膩，所以他通常捱餓到返屋企先吃飯，曾經試過跟老婆李亞男外出「偷食」去餐廳食飯，結果三日肚腩就打回原形，嚇得他立即再「守戒」，回家才吃飯。

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