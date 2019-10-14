性感演出嚇親自己　李昭南向性騷擾Say No

藝人陳俞希（Hailey）、李昭南（Mishy）和英健朗（小占）早前首次合作拍攝Viu TV新劇《假設性無罪》，他們首次參演以性騷擾為題材的劇集，三人均指角色相當有發揮，是難忘之作。

睇Playback勁尷尬

Hailey直言今次角色內心戲較重，比以往更有突破：「我喺劇入面係演王敏奕嘅好朋友，自己亦都係好細膽嘅人，對公司任何同事嘅吩咐都唔會拒絕，同埋有啲我同敏奕嘅場口要講番過往我受到性騷擾嘅經歷，呢啲內心戲都好重，好考演技，係一個好好嘅磨練。」而Mishy則指角色的服裝非常性感，故拍攝初時感到緊張：「劇入面我成日都要對客，啲衫一係好貼身一係就露背脊同事業線，同埋又要出口術嗲啲客，務求幫公司做成生意，因為啲衫咁性感，我記得第一日開工，個個見到我件衫都呆咗，大家都好尷尬，唔敢同我有對視目光，不過之後佢哋習慣咗就當我透明。其中有一場，我要着上超性感嘅衫，之後拍嘅時候，每一個鏡頭都要整一整，個畫面都好震撼，之後睇番playback都覺得尷尬。」

劇集題材貼地外，更有好戲之人張慧儀和以及相隔多年沒有拍劇的梁漢文坐鎮，作為後輩的三人初時大感有壓力，不過原來發現他們均是玩得之人。小占說：「佢哋冇畀壓力我哋，個壓力係自己畀自己，驚自己做得唔好，同埋因為慧儀姐個氣場都好勁 ，唔笑個樣都幾惡，不過原來佢都好玩得，大家戲外又會玩啲小遊戲，輸咗要罰錢，成個團隊都好似一家人好歡樂。」

跟前輩學嘢

雖然戲外歡樂一片，不過三人大讚兩位前輩認真敬業的態度令人敬佩，絕對獲益良多。Hailey說：「我學到係佢哋對演戲嘅態度，好似慧儀姐每次都會mark低自己着咩衫，佢話自己以前冇人幫佢，即使依家有人幫佢跟，但佢都會堅持做，因為我哋係跳拍，有時我自己都會亂咗唔知嗰場戲係着邊套，佢會提番我哋，令我哋知道唔剩係記熟對白就得，呢啲都係演員嘅本分。」小占則指張慧儀教導他在情緒上的連戲，令他更加入戲。

劇中談及性騷擾的話題，當中Mishy在現實中亦有所經歷，她自爆曾收過性器官的相片、不雅錄音和被人偷拍：「自己有過呢啲經歷，試過有次被人偷拍，畀我發現咗，我即刻捉住佢罵，仲發現唔只我係受害者，手機入面仲有其她女仔相，所以我哋希望透過呢套劇話畀人聽，忍受都係一個助長，出聲唔只為自己伸張正義，亦減少受害者出現。」

場地：Mini Hotel

Hailey

Dress：www.girlboss.hk

Hair：king@essensuals.hk

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