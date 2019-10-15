《牛下》翻唱《一生何求》！張振朗獲激讚

TVB一向臥虎藏龍，除了演得亦相當唱得，好似劇集《牛下女高音》咁就有多位演員獻Sing！日前劇集片尾播出一把聲音獻唱陳百強經典金曲《一生何求》，網友激讚動聽有感情，再配合曾偉權一角的故事，令人感動，原來是劇中演員張振朗翻唱！

振朗之前曾多次公開獻Sing，包括在《流行經典50年》唱出《愛後餘生》，同樣獲讚賞，今次唱《一生何求》再獲讚，振朗直言喜出望外：「我喺IG見到有啲朋友話睇場戲睇到喊，我相信因為權權（曾偉權）演得好，咁我唱歌都係輔助吓幫啲觀眾再進入多啲個情緒。（唱經典歌有冇緊張？）呢首係首好經典嘅歌，基本上一響音樂就知係咩歌，我好開心可以翻唱，而我自己都好鍾意呢首歌， 如果觀眾鍾意我唱歌嘅話，希望公司可以快啲出埋另一套劇《堅離地愛堅離地》，因為呢套劇有我第一次唱主題曲㗎！」

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