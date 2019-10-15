東方日報C1：Sulli嚴重抑鬱吊頸自殺亡

長年飽受負評困擾、早前直播時露點被批的韓國女團f(x)前成員Sulli，昨日被發現吊頸自殺身亡，終年25歲。消息震驚韓國演藝界，皆因她前日拍廣告笑面迎人，全無輕生迹象，有傳自縊是走不出抑鬱症的陰霾，早前她曾有感而發地說：「人類是需要親切的對待，所有受害者都需要。」

童星出身的韓國女團f(x)前成員Sulli昨午被發現在韓國家中上吊自殺身亡，終年25 歲。京畿道城南壽井警署昨午收到其經理人報案，指與Sulli在前日5時半通話後開始失聯，昨日她更未有參與其主持的JTBC節目《惡評之夜》錄影，故趕至其位於壽井區住所查看，怎料發現她已死亡！城南消防處表示救護員到達時，發現Sulli已停止心跳，雖即場施行心肺復甦法但無效。

警方亦證實患有嚴重抑鬱症的Sulli在家中二樓的房間中，在房燈下綁繩自縊，暫時未知道輕生原因，但排除他殺的可能，其家人已趕來處理，逾30名傳媒在現場守候。警方晚上將Sulli的遺體運走，並帶走證物，還透露會進行驗屍，查出確實死因。有消息指現場有疑似遺書的記事簿，但礙於私隱未能公開。Sulli所屬的SM事務所其後公布死訊：「Sulli離開我們了，現在的狀況太難令人相信，非常悲 痛。」並懇請外界不要散布不實謠言及作無謂揣測。靈堂將設於首爾新村醫學大學的塞布蘭斯醫院，今日開放給親友悼念。

死前剖白：需要親切的對待

死訊曝光後，震撼韓國演藝界及全亞洲粉絲，皆因Sulli未有異樣，早前玩直播時更一如以往真空上陣，期間在捲髮時更不慎露點又成網民熱話。她最近亦如常工作，早前為好友IU客串人氣韓劇《德魯納酒店》飾演富家女更好評如潮，不少觀眾盛讚其演技比前成 熟，連她對零負評也感到驚訝。Sulli最後一次公開露面，是本月5日以特別嘉賓身份出席電影《Maggie》座談會，當時她表達觀後感：「人類 是需要親切的對待，所有受害者都需要。」而獲邀擔任手袋品牌代言 人的她，原本於下月出席公開活動，前日更被網民 捕獲在京畿道水源大街拍廣告，狀態十足下在電 車上大擺型格甫士，期間見她笑容滿面及與工作人員互動，完全未有輕生的預兆，怎料相片成為她最後的影像。

Sulli曾在上周末在社交網發相，上載手袋品牌送上禮物的短片，以及擺出感 動落淚的照片並留言：「我接受你的告白！」成為她留給大家最後的說話。大 批網民昨日蜂擁留言，希望她安息及找到快樂的地方。

與崔子拍拖 傳為情割手

Sulli突然輕生，懷疑是與纏擾多年的抑鬱症及社交恐懼症有關。自2015年離開f(x)後， 其言行及形象逐漸走向負面，不羈言行包括飛Bra凸點，以及直播時表現精神恍惚，甚至多次被懷疑參與迷幻派對，常常被外間批評，惟她曾公開強調不會做非法事情：「觀眾朋友與記者們請疼愛我一些吧！」雖然曾分享抗病心得，但一度傳出 曾為情自殺！2014年，Sulli與年長14年的Dynamic Duo成員崔子的戀情曝光，但她於2016年在家中割傷手腕，被指因與男友吵大鑊而自殺， 最後戀情只維持了三年。Sulli的情史不多，除了與G-Dragon及Zico傳緋聞外，2017年被爆與年長11年的潮牌負責人金民俊拍拖， 但戀情 只維持四個月。

做過童星 f(x)出道人氣高

原名崔真理的Sulli出生於韓國釜山直轄市，曾以童星身份拍過多部韓劇及電影，包括劇集 《薯童謠》及《愛情需要奇迹》等。其後，她在片場 被SM娛樂公司的星探發掘，獲邀參加並通過選拔賽，2005年開始接受為期四年的練習生培訓。

2009年，Sulli以韓國女團f(x)身份出道，擔任副唱的她在隊中人氣高。直到2014年7月，SM娛樂宣布她因「持續性的惡意抨擊及不實謠言導致身心疲憊」為由，暫停演藝活動，翌年8月更突然退團，惹來粉絲不滿，認為她不負責任。

經過休息一段時間後，Sulli改以演員身份繼續演藝活動，演出韓劇《致美麗的你》及電 影《海盜： 奔向大海的山賊》、《時尚王》 等，2017年更與金秀賢合演三級片《Real》， 為求突破更露點拍床戲，完全顛覆其清純形象。今年6月29日，她重返樂壇，推出首張個人單曲《Goblin》，遺作則是今年8月客串好友IU的韓劇《德魯納酒店》。

直播「點」都要露 自曝怪行捱轟

外形甜美的Sulli自離團後，隨即撕掉「國民妹妹」的標籤，展示不羈放縱愛自由的作 風，更屢受網民批評她傷風敗俗！近年，她經常網晒凸點照、口含奶油自拍等性感索相，甚至玩直播時飲醉酒，以及着鬆身衫梳頭時露點等。

今年初，她公開與 友人的派對照，見她不但抬腿露底，又把汽球塞肚扮孕婦，期間更瞓 地任男友人壓胸等，被網民懷疑精神失常！其實Sulli曾為自己的「怪行」平反，除了 「討厭以視線強姦的人們」來回應網民外，6月現身節目時亦首次回應被狂批不戴胸圍一事，她認為內裏的鋼圈有損健康，面對被指飛Bra是想吸引外間注意，她說：「聽到很多譴責，我可以選擇逃避，但我沒有，只是希望打破固有的思維及偏見，想大家認為這是沒有大不了的 事情。」

疑傷心過度 舊隊友Amber停工

Sulli生前與靚聲女歌手IU及女團KARA前成員具荷拉十分老友。Sulli與IU因在2011年主持SBS音樂節目《人氣歌謠》而結緣，多年來友情不變，今年8月更友情客串IU與呂珍九主演的人氣韓劇《德 魯納酒店》。

而Sulli與具荷拉曾多次在社交網上載合照，三年前曾拍下穿上同一件加大碼衣服、疑似沒有着褲的寫真照。具荷拉同樣患有抑鬱症，今年5月曾企圖自殺，幸好被經理人及時發現。

而f(x)成員Amber最近正準備單飛活動，但舊隊友昨日爆出死訊後，她透過社交網宣布停工，希望大家理解，看來是因為太傷心；與Sulli同門的男團Super Junior及SuperM亦取消了昨日的直播及節目錄影。男團東方神起隊長U-Know送上花圈作悼念。

韓娛圈自殺成風

韓國演藝界近廿年急速發展，惟韓星自殺率也隨之一樣高企，大部分因高壓環境甚至受性侵困擾而輕生。

曾演出韓劇《冬日戀曲》朴容夏，2010年在家以電線吊頸自殺，終年32 歲。有指他被網民踢爆偽造病歷逃避兵役，同時要顧及自設公司的業務，又要面對父親受胃癌折磨，最後壓力爆煲而走上不歸路。

張紫妍曾參演韓劇《花樣男子》，2009年上吊自殺，終年29歲。她在死前留下遺書控訴遭經理人強迫賣淫，以陪睡換取工作，其後更爆出她曾被迫灌藥進行3P性交兼被迫絕育等，陪睡名單牽涉不少政經界高官。

韓國男團SHINee主音鐘鉉，2017年燒炭自殺結束27年的人生，其遺書交代全因不堪抑鬱症的折磨：「一點點噬着，我的抑鬱最終把我吞噬，我無法戰勝它。如果問我為何死了，我會說是因為累了。」

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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