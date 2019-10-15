Sulli抑鬱症纏身殞落　蔡依林籲：給自己機會

韓女團f(x)前成員Sulli被發現在家上吊輕生，終年25歲，消息震驚中港台娛樂圈！台灣天后蔡依林悲傷發文，連寫了3次「好難過」，並附上5個蠟燭為她悼念。

Sulli生前受到網民猛烈攻擊，她患有嚴重抑鬱症，曾經飽受過網絡霸凌的蔡依林沉痛呼籲：「好難過 好難過 好難過 患有抑鬱症的孩子們，請一定要選擇自己，再給自己一些機會！​​​​」

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