網民戥可憐！《金宵》佩佩為喊逼自己…

無綫神劇《金宵大廈》由多個單元組成，有大量綠葉角色，即使戲份未必很多卻相當重要，當中陸永及譚凱琪主演的單元《金丁》，陸永的祖父因到處留情玩女而被詛咒，施咒的是新進女演員劉嘉琪（Kanice）所飾演的舞女佩佩。劇中佩佩為陸永的祖父墮胎三次，她發現對方是玩弄自己，從未有真感情，喊爆的她決定割脈自殺，並向大廈的狐仙許願，詛咒他世世代代後人都不能夠有真愛。

Kanice直言這個角色相當有挑戰性，因兩場主戲都是喊戲：「好驚自己喊唔到或者演得唔好，記得拍攝當日全日都聽住慘情歌，長期逼自己處於Sad嘅狀態！幸好拍攝過程都順利，一roll機眼淚不斷流，可能自己都比較易喊。」

她特別感謝李施嬅一直給她意見令她更投入，亦很感激監製及導演給予機會：「好多朋友都同我講覺得佩佩好慘，亦有網民留言話我好可憐，叫我加油！」她表示很喜愛這角色，亦很喜歡六十年代造型，陳山聰都讚這個年代Look很襯她。

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