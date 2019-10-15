舟山久美子上月結婚　老公被爆係猛料牛郎

28歲日本模特兒舟山久美子上月中宣布婚訊，與拍拖9個月的36歲圈外男士註冊結婚，當時她透露老公由做Gym的教練介紹認識，因對讀書有共同興趣，很快十分投契，其後老公在夏威夷向她求婚，寫了三頁信紙，令她感動落淚欣然答允。她同時展示同丈夫的合照，雖然沒有丈夫的正面樣貌，但她形容老公性格溫柔，有如佛祖一樣，就算她做錯事都不會發怒。

不過，有傳媒踢爆舟山的老公是在新宿歌舞伎町做牛郎，名叫冬月翔，在業界相當有名氣，19歲加入牛郎界做鴨，20歲已獨立開鴨店，由於經營手法傲視同群，在歌舞伎町為中心就開店多達24間，在業界有一定勢力，兩人的婚訊在歌舞伎町已是廣傳流傳，據聞婚禮出席的都是牛郎，而女方則以女模為主。對於傳聞，舟山所屬的事務所表示對方是圈外人，是甚麽人不作回答，而冬月翔方面未有作出回應。

舟山久美子是日本名模，17歲被星探發掘入行，擔任時裝雜誌《Popteen》模特兒，曾連續17個月成為《Popteen》的封面人物，在中高生讀者群中有極高人氣。她也曾任雜誌《Vanilla girl》、《egg》模特兒，目前是《with》的專屬女模。

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