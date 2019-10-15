發聲明追究造謠　熱依扎否認用抑鬱症炒作

患上嚴重抑鬱症的韓國女團f(x)前成員Sulli吊頸自殺身亡後引發蝴蝶效應。有「小張栢芝」之稱的大陸女星熱依扎，被網友指利用抑鬱症炒作…

熱依扎的工作室立即發表聲明，指該網友對熱依扎進行人身攻擊，嚴重侵犯了熱依扎的合法權益，現要求對方立刻刪除相關不良言論，並公開賠禮道歉，續指將向對方發出律師函，並保留進一步追究法律責任權利。

33歲的「新疆四美」熱依扎憑2011年宮鬥劇《後宮甄嬛傳》的「寧貴人」一角走紅，及後她透過微博自揭隱疾，「直接和大家說吧，我是重度抑鬱症＋重度焦慮。」她強調自己走過最艱難的路，目前仍需食藥控制病情，但想透過自身能力幫助和她一樣、或是正要如此的人，「有甚麼可以私信我，我幫你解答，別輕易離開。」

有內地媒體爆料指一名自曝患有抑鬱症的女星曾有過一段很深刻的感情，當時她被男友利用、出賣，還曾輕生，幸好現在狀態漸漸恢復，文中雖未指名道姓，但不少人認為指的應該就是熱依扎。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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