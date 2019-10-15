Zoe Kravitz演貓女俠　後父水行俠興奮留言

由荷里活男神羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的新版《蝙蝠俠》（Batman）即將開拍，並將於2021年6月25日上映。而美國有傳媒就爆《分歧者·異類叛逃》（Divergent）美國女星Zoe Kravitz將會在片中飾演奸角貓女俠（Catwoman）一角！

除了Zoe之外，早前已公布美國男星謝菲韋特（Jeffrey Wright）將飾演哥頓局長，而另一男星Jonah Hill將飾演另一奸角。貓女俠之前已在銀幕中出現過多次，女星包括Lee Meriweather、米雪菲花（Michelle Pfeiffer）、荷爾芭莉（Halle Berry）以及安妮希芙威（Anne Hathaway）都扮演過。其中荷爾於2004年主演外傳《貓女俠》（Catwoman），只可惜成績強差人意。荷爾更憑角色獲金草莓最差女主角。

現年30歲的Zoe父親是美國著名搖滾男歌手Lenny Kravitz，繼父是「水行俠」Jason Momoa。入行多年的她參演過多部電影，其中包括《分歧者》、《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）兩集以及HBO高收視劇集《小謊言》（Big Little Lies）等。她亦曾於2011年的超級英雄電影《變種特攻：異能第一戰》（X: First Class）中飾演超英角色Angel Salvadore。

Zoe獲選飾演貓女俠之後，繼父Jason昨日即於社交網Instagram（Ig）貼合照留言恭喜繼女。他留言說：「我替你而好驕傲zozo熊，銀幕前後的OHANA（即家庭）。DC華納家人Lola與Wolfies的大姐姐是貓女俠。令人難以置信的興奮。你將會有很多樂趣。」