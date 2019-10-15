爭女兒撫養權　謝洛美威被指控威脅殺死前妻

憑漫威（Marvel）超級英雄「鷹眼」一角上位的美國男星謝洛美維拿（Jeremy Renner）的演員前妻Sonni Pacheco，早前入稟法院申請6歲女兒Ava的單獨撫養權。並要求謝洛美只能於監控之下探訪女兒。二人將於11月7日出席聆訊。而近日有美國傳媒公開法律文件，Sonni爆謝洛美曾威脅要殺死她！

Sonni指去年11月，謝洛美在夜店吸食可卡因及飲醉酒。當時他向其他人講唔能夠再與她妥協，只想她「離開」。而之後同一晚，謝洛美在家中更將槍塞入自己個口並威脅要吞槍自殺！但結果開槍射向天花板，而當時女兒Ava在睡房熟睡中。Sonni更指保母曾經聽到謝洛美話準備去她的家殺死她然而自殺，而理由就是「情願Ava冇父母都好過Sonni作為她的媽媽」。

此外，Sonni更指謝洛美有吸毒傾向，更經常用言語及情緒上傷害她。更試過多次受毒品及酒精影響下獨自撫養女兒。有次謝洛美更將可卡因遺留在浴室內女兒可以碰到之處。

謝洛美不甘被前妻抹黑而透過發言人否認她的指控，發言人說：「女兒Ava的福祉一直是謝洛美主要關注的，一切由法院決定。最重要的是Sonni的指控，是她單方面的陳述。」據知為表清白，謝洛美曾接受毒品檢驗來澄清前妻的指控，而報告亦證明他沒有毒癮，仲反指前妻才有吸毒問題！