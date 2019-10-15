去日本相睇！蔡一傑成功配對25歲空姐

歌手蔡一傑為配合月底舉行的首個處男演唱會，早前到日本拍攝短片，而身為「超級傑迷」的DJ阮小儀為了偶像追到去日本，所以傑仔決定為她安排一次Speed Dating，與三位日本型男相睇。

小儀第一次勁緊張

小儀事前被傑仔問到可曾想過參加交友約會？她坦言不敢參加：「喺香港絕對冇可能嘗試，因為大家一見到我就以為有偷拍，所以今次係第一次，心情好緊張。」傑仔安撫她說：「Speed Dating喺日本係好平常嘅事，最緊要敞開心扉，唔一定搵對象，就當結交新朋友。」小儀笑問傑仔：「如果我今次識到男朋友……」傑仔立即搶說：「日本仔男朋友？我會衷心祝福你！」

自稱38歲瞞天過海

傑仔又自爆曾在日本試Speed dating，更成功結識到新朋友，而這次他最初隱瞞真實年齡報稱38歲，但因為他實在「凍齡」加上完美Body，成功瞞天過海！期間更歡迎任摸腹肌和麒麟臂，當大家得知他原來已52歲時都嘩然。晚餐過了一半，氣氛愈來愈融洽，傑仔即趁機問坐在小儀身邊的大隻仔：「接受姊弟戀嗎？」分明為小儀開路，對方表示不介意，最重要是溝通。

有好感但冇抄牌

最後他們玩了一個緣分遊戲，各抽半張啤牌，看誰湊成一對，結果傑仔與25歲短髮大眼空姐一對，二人興奮擊掌和自拍。事後傑仔坦言對她特別有好感，不過沒有「抄牌」，相信有緣千里能再會。不過約會結束後，小儀表示席上男士較內斂，她還是情傾開朗有型的傑仔！

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