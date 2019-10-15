確診肺癌切除左肺葉　黑妹：好Lucky冇擴散

有份參與無綫熱播新劇《牛下女高音》的黑妹（李麗霞）今年三月確診患有肺癌第一期，四月即入院切除了左邊的肺葉，即使癌病來襲，黑妹樂觀地說：「我真係好Lucky！」

毋須電療及化療

她接受東網電話訪問時透露目前身體麻麻地，因為早前「生蛇」：「啱啱生完，但依家仲飲緊中藥調理身體。」去年因為頸椎生瘤而入院動手術，到再發現患肺癌，腦部亦有一粒腫瘤，接二連三碰到大病，黑妹都能夠樂觀面對，她笑說：「唔到你唔樂觀，冇辦法。」她都覺得自己好好彩，肺癌因為發現得早，做手術切除左邊肺葉後，毋須做任何電療及化療。

頸椎生瘤驗身始發現

黑妹詳述當日發現癌經過，因為頸椎生瘤後，她驚會中風連累後生，她說：「我得個女，佢又要湊女，所以我都驚自己病連累到佢，咪入院Check清楚，由腦照到子宮，又驗吓淋巴，睇吓有冇咩塞咗，點知樣樣都OK，但就發現個腦同肺都有粒嘢，腦嗰粒後來知道係良性，反而肺係Cancer，但我好Lucky冇擴散，我係好開心主診醫生話我知係最早期，切咗就OK，唔使做任何嘢。因為好多肺癌發現時已經係第三、四期，不過當醫生話我知係肺Cancer時，我都有眼淚，但都要面對，因為呢一年半我做咗兩個大手術，所以免疫力低咗先生蛇。」

有工作會照做

明年就「登六」的黑妹笑言會好好保重身體：「唔好畀癌嚇到你，我由3月入院做檢查，到四月就開刀係好快，我唔想拖，因為Cancer可以變得好快，我唔想有咩後遺症。」她笑言因為大病後有段時間沒有郁動，所以肥了少少，會開始做吓運動。問她可會減少工作？她說：「唔會停，有我就做，如果無綫要我宣傳劇我都照做。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。