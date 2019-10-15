同志粉絲當住Marvel隊長面前與男友求婚

一眾漫威（Marvel）超級英雄影星包括「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）、「蜘蛛俠」Tom Holland以及「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）等日前齊齊現身芝加哥舉行的ACE動漫展，期間她們與一眾fans在活動上合照。貝兒與fans合照時，有一名「Marvel隊長」男fans John突然向在旁的男友Richard求婚。他說：「Richard，我愛你多過愛Marvel隊長，你願意嫁畀我嗎？」當堂嚇到貝兒O晒嘴並感動落淚。

而繼貝兒日前自爆已同漫威主席Kevin Feige傾拍全女班超英片之後，「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）近日受訪亦表示會全力推動開拍全女班超英片。另方面，史嘉娜昨晚盛裝現身比華利山舉行的《Elle》雜誌荷里活女性慶祝活動。同場還有一眾參與過超英片的女星包括妮歌潔曼（Nicole Kidman）、瑪歌羅比（Margot Robbie）、桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）、妮妲莉寶文（Natalie Portman）以及Zendaya等。