母子打成一片！關楚耀帶阿媽出去同朋友劈酒

藝人關楚耀（Kelvin）今日上電台宣傳新歌《樹窿》，剛簽下邵氏的他，指最近閒時都有Keep住游水、跑步，操弗自己靜待工作機會來臨。

媽媽見過女友

講回新歌，Kelvin表示每個人都會有專屬樹窿，而他的便是媽媽：「咩都會同佢講，我哋會互窒、互寸，佢見到我有地方做得唔好，會好坦白咁話直接話我。」續大爆媽媽會跟他和朋友外出，食飯、飲酒樣樣齊，打成一片：「有試過我飲到咁上下頂唔順想走先，佢會同我講佢跟朋友轉場去唱K，試過幾次！佢有時又會同朋友講我壞話、收我啲風。（收邊方面？感情？）都有，做嘢多。」媽媽有做電燈膽跟埋去拍拖？Kelvin冧笑話：「都有嘅。（見咗家長？）見咗。（媽媽鍾意女友？）都OK呀！」

否認離巢被取代

有傳好友吳業坤將加盟Kelvin的唱片公司，以取代離巢的Kelvin做「一哥」，Kelvin聞言即笑住澄清：「我唔走呀！唔會離開公司。（歡迎吳業坤加入？）歡迎！同佢都合作過幾次，私下同佢、JW都會約出去，所以都有問佢幾時完約啲事，咁佢都話想轉新環境，仲話睇吓同邊個合作。」又笑稱有趁機會說服對方加入公司：「覺得佢都會同公司幾夾，公司風格年輕多計，啱佢咁多計仔。（佢多女啫！）又多女啦！我哋公司男、女同事都多。」

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