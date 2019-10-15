【娛場】反對入行　蔣家旻提起父母即標淚

見到蔣家旻（Angel）會不期然叫她「馬子妮」，都會想起她當年在《天與地》中飾演青年版佘詩曼「阿Yan」。Angel在2006年時參加無綫TVbeople招募而入行，同屆的還有沈震軒和張景淳。

今年踏入30歲，依然是單身的Angel沒有很渴望要立刻組織家庭，她笑言：「我細細個已經唔相信愛情。」在《愛．回家》中，「馬子妮」在結局和初戀結婚，Angel坦言和「子妮」的愛情觀很不一樣，更不理解為何有人能夠和初戀走到最後。回想過往，她坦言有一段讓她跌得最傷，卻成長最多的感情。她形容當時二人很少見面，對方都很少回覆訊息，「佢唔多出聲我咪覺得佢內斂，佢又唔會主動分享好多嘢，拍耐咗我以為自己單身。」那次的失戀對Angel來說衝擊好大，更把她過往拍拖模式都改變，她在關係中不再主動找對方，生怕對方的冷漠再次讓她受傷。

Angel入行以來經常飾演「阿妹」角色，現實中她是家中的獨生女，父母對她的期望自然特別高。即使入行12年，父母對她的工作依然有微言，所以一提到家人，Angel即不禁含淚，並表示：「佢哋會想我好，但言語間會令我覺得有少少將我同人比較。」雖然如此，家人知道Angel有演出時，必定會捧場。她自言知道演藝工作並不穩定，所以她很想對父母說：「我好想佢哋對我有啲信心，好想佢哋可以畀我多啲正能量，信任我嘅工作能力，可以用啱一個方法同我相處。」

Angel在《娛場》訪問初頭比較慢熱，之後慢慢地剖白更多自己的感情及家人的關係，想知道更多，一定要去片看《娛場》！

場地：南豐紗廠

Wardrobe : Amelie Street

Hair: Jeffrey @ HOW + LIM