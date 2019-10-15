被粉絲催婚　36歲鄧麗欣嘆感情飽歷風霜

今天（10月15日）是藝人鄧麗欣（Stephy）36歲的正日生日，歌迷會一班粉絲日前為她舉行生日會，慶祝偶像「第二個18歲生日」。粉絲們除了送上親手炮製的生日蛋糕外，更與壽星女大玩「估歌仔」、「歌詞接龍」等集體遊戲，不少忠實歌迷擁有驚人記憶力，對Stephy的多首金曲倒背如流，令她驚訝不已。她表示已有多年未有與粉絲一起慶祝生日，每年的生日願望也非常簡單，希望身邊人開心健康：「可以同我一班親愛嘅粉絲度過我第二個18歲生日，見住大家一齊成長多一歲係好開心。我年年生日願望都好簡單，真心希望身邊嘅人開心，健康同開心永遠都係無價，呢個願望永遠都會伴隨我左右，好似今日咁見到大家玩得咁開心我已經好滿足。」

Stephy透露今天通常會進行生日特「瞓」閉關一天：「暫時未有安排，通常前一日慶祝，玩完通宵後正日就瞓覺，休息一日。」問到是否與男友邱勝翊（王子）度過？她扁嘴笑言：「冇啦，今年佢要做嘢，我唔知佢係咪講大話啦？哈哈，應該唔係嘅，佢真係去咗第到做嘢，冇所謂啦。」到了溫馨的傾心事環節時，歌迷們關心她的工作近況之外，更為Stephy的人生大事着急，乘勢追問她與男友的婚期，令壽星女哭笑不得。對於被粉絲連番催婚，Stephy笑說：「我懷疑佢哋係臥底嚟，今日好多粉絲都無端端好官腔咁問我幾時結婚？我已經飽歷風霜，呢個問題已經畀人問咗十年，我已習慣咗，所以當聽唔到，哈哈。」

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