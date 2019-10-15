為舊愛洗紋身　曾若華：佢屋企人唔太鍾意

歌手曾若華（Jude）今日到電台宣傳新歌《切膚之愛》，她指新歌講述情侶分手後的不同痛楚，自爆更有自身經歷：「通常情侶會為另一半紋身，但我係為另一半洗紋身。」她邊講邊摺起西裝褸騷左手紋身「Miles to go」：「呢個紋身係4年前紋，用嚟鞭策自己，但因為前男友嘅屋企人，好傳統唔太鍾意我有紋身，其實都唔鍾意我做呢行，好慘呀！好似活在清朝咁。呢個紋身我由上年開始洗，洗咗兩次都係飛甩咗少少，如果洗甩都會有個印，就好似一段感情咁，即使嘗試忘記都會有條刺，雖然我哋年頭分咗手，但都會繼續洗，因為唔想畀佢覺得我完成唔到呢件事。」

問到之後拍拖會試找圈中人？Jude坦言想找一個會包容她工作性質的男友，但較心儀圈外人：「未試過同圈內，覺得壓力大啲，同圈外人拍拖佢可以用多角度同我去分析，呢樣好重要。」

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