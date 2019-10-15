Sulli自殺　楊丞琳望不要再網絡欺凌

生前患有嚴重抑鬱症的韓國女團f(x)前成員Sulli，長年飽受負評困擾，昨日被發現吊頸自殺身亡，終年25歲，消息除了震驚韓國演藝界外，中港台藝人亦有關注此事，分別在微博發表自己的言論，希望可以停止網絡欺凌！

台灣女星楊丞琳直指若對一個不了解，怎可以評批他人，希望不要在有不快事件發生：「不要再網絡霸凌了！你們知道這可以影響一個人的一生嗎？為甚麼要對你不了解的人，評斷他這個人呢？大家都一樣是個『人』啊！將心比心，別再讓憾事發生了。」

而不時被網友惡意攻擊的台灣女星伊能靜，亦指希望網友可以口下留情，以及尊重他人生命：「無論如何，藝人與你無仇，而且還提供過娛樂給你，讓你有談資、有歌聽、有節目看、有戲觀賞。請口下留情，都是人，你希望做自己，以自己的個性行事，藝人也一樣的。請尊重他人生命，拒絕語言霸凌。」

曾被網友抨擊的名模熊黛林，指以前在電視機內看到Sulli，覺得她充滿活力，又指若大家不喜歡一個人的話，可以選擇遠離而不是用文字來攻擊對方：「喜歡一個人，請你繼續欣賞他/她，保護他/她。反之，你不用浪費一分一秒一字一句去攻擊他/她，請你遠離他/她。生命造成的珍貴，生命卻又如此的脆弱，做那個最真的自己吧。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。