想為老公下廚　湛琪清竟被勸煮呢樣嘢！

藝人湛琪清（Jessica）為珠寶店示範首飾，其中一套綠寶石首飾接近三千萬，非常名貴，Jessica表示單是頸鏈已超過75卡，她從未佩戴如此大卡數的首飾：「我見到都O嘴，我尋日試身嘅時候有同老公講，我話啲珠寶好大粒，叫佢要努力搵錢，我只係講笑啫！我哋結婚嘅時候，佢已經好大壓力，因為我父母係做珠寶，佢話結婚戒指唔可以失禮。」

未有計劃生B

Jessica稱老公除了會送珠寶首飾給她，又煮得一手好菜：「佢好鍾意煮嘢食同試新菜單。（你點回報佢？）我會話多謝晒，我會食晒佢，同讚好好味，就算唔好味都話好食，哈哈！」她自言試過為老公下廚，但對方勸她整沙律就可以了：「我冇乜烹飪天分，我有試過學，但都係麻麻哋。（你送個BB畀老公做回禮？）好多人都咁講，問我幾時生，慢慢先，睇緣分，工作行先，依家想過吓二人世界。（有冇計劃幾時生？）冇計劃，我哋2月先結婚，依家仲係新婚，仲好Sweet，等耐啲，冇咁Sweet先，哈哈！（家人有冇催你生BB？）我諗最想我生嗰個係婆婆，但我話家姐先啦，因為家姐早結婚過我，我有家姐頂住先幾好。」

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