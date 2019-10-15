首打開潘朵拉盒子！Pandora出大碟成績理想

樂隊Pandora今日到電台宣傳首張大碟《THE OPENING》，四子笑言每人都化身祭司，紀錄第一次打開潘朵拉盒子的一刻：「依家可以出碟都唔容易，啲歌都儲咗兩年，呢隻碟個設計唔普通，碟面有個位係熱感，會畀到驚喜Fans，入面仲有Poster、歌詞紙同寫真，係祭司造型嚟。（咁揼本？）有朋友係做設計，盡量都經濟少少，始終我哋唔係有大唱片公司支持，所以每件事都親力親為。」

新碟於日前首個售票騷同日發售，當日已賣去約180張唱片，他們表示成績不俗，希望稍後可以到唱片行搞宣傳活動谷碟：「依家唱片業都唔係好賺到錢，會Focus多啲係現場表演。（做歌手都要捱窮？）都唔係搵得好多，所以都有做兼職維持生計，我哋都係食老本行，做番有關音樂嘅，有教音樂、編曲、鼓手、幕後製作，咁就唔使學多樣嘢。」

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