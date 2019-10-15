高海寧笑好食好住　楊明自爆肥咗10磅

藝人高海寧及楊明因拍攝劇集《婚姻合伙人》與黃淑儀相熟。黃淑儀主持全新飲食節目，二人抽空撐場，台上高海寧更透露：「拍劇期間佢日日都準備靚湯、美食返嚟宴客，日日舖滿成枱面。嗰時咁啱楊明生日，佢仲親手焗個蛋糕返嚟。」

事後受訪，楊明坦言收到蛋榚感動到眼濕濕，雖然自己不好甜食，仍然覺得溫暖。他被高海寧取笑「好食好住」所以胖了，楊明靦覥謂：「肥咗10磅，自己食飯唔健康食物，又去咗馬來西亞旅行。（女友谷肥妳？）唔關佢事，係我自己忍唔到口，不過我點肥佢都覺得我有型！」談到其湯水店生意，楊明表示：「3間店計埋都係蝕嘅，冇辦法，因為市場氣氛，依家淨係希望快啲回復平靜。（減價促銷？）我哋已走低價路線，惟有喺食材方面再改進吸引顧客。（叫業主減租？）努力緊，其實荔枝角店已經減租20%，其他嘅我哋希望再傾啦。」高海寧近日減肥成功獲讚，她表示最近飲食回復正常，不過有保持做運動，不想反彈。

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