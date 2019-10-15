尹蓁晞積極做Gym健身　為許嘉浩慈善騷行騷

藝人尹蓁晞（Yumi）和許嘉浩（Karl）為周五舉行的慈善時裝騷試身，原來該活動是Karl每年生日會都舉辦的活動，而Yumi為賀Karl 30歲生辰，主動要求今年幫時裝騷行Catwalk，她謂：「我呢5年都有去Karl生日會，有捐衫拍賣，但就未幫過佢行騷，今年咪試吓囉。」Karl稱今年會有30人行時裝騷，而出席的藝人朋友都會帶一件衫來，聯同時裝騷的服裝一齊即場拍賣，收益全部捐作慈善。

至於Yumi稱現在都有積極做運動，跟教練健身：「想胸肌結實啲，手臂都係。（想再瘦啲？）其實健康就得。」Yumi之前被甲狀腺病困擾，她稱現已康復，所以想做運動令自己健康點，皮膚都會好些，飲食方面教練要她吃雞肉、魚和雞蛋，暫要忍口，但有時都會破戒打邊爐。講到教練，她稱是找女教練，始終做運動總有身體接觸，若男教練會很尷尬。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。