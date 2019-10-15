鬧完交再激吻！董敏莉大讚梁漢文專業

藝人梁漢文及董敏莉在ViuTV劇集《假設性無罪》中飾演夫妻，表面是模範夫婦，實質關係早已平淡如水，各自發展婚外情，梁漢文與太太好友羅沛琪偷情，其後董敏莉發現丈夫的外遇正是自己好友，夫妻關係正式破裂！當日兩人為劇集先後拍攝兩場重要戲，先拍吵架戲，隨後拍攝熱吻戲，非常「精神分裂」。

久未拍劇的董敏莉大讚梁漢文專業，有帶備口腔清潔用具，為咀戲做足準備：「我比較少拍親熱場面，呢次都係極限喇！事前有同老公講，佢反問我有幾激，之後笑笑口行咗去！」她又表示平日跟老公甚少吵架：「鬧交需要好多能量，現實中會選擇冷戰，因為可以慳番啖氣！同埋個女出世後，差唔多冇鬧過交喇！」

梁漢文就謙稱自己不是「接吻專家」：「做好準備係尊重對手，好在平時去外地做騷要坐長途車，有晒呢類清潔用品，終於大派用場啦！」劇中他盡量忍讓太太，他笑指與現實相似：「男女相處之道都係差不多啦！兩公婆相處要互相遷就先可以和諧嘛！」

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