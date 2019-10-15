視后之爭無損感情！李施嬅黃智雯姊妹裝行山

藝人李施嬅主演的無綫劇集《金宵大廈》贏盡口碑，她的精彩演出亦獲睇好成為今年視后之選，估計她的主要對手包括去年已連贏新加坡及馬來西亞視后、最近於劇集《街坊財爺》中演技更上一層樓的好姊妹黃智雯，兩人實力可謂旗鼓相當。

先到餐廳醫肚

縱使施嬅與智雯齊齊爭視后，仍無損兩人感情，日前她們還相約行山。當日下午約一時，施嬅驅車離開寓所直駛銅鑼灣，早前自爆「破Dry」有位圈外男友的她，當日未有與男友同行，見她泊車後步往會合智雯及趙希洛，三女急急腳到附近餐廳醫肚後便離開。感情要好的施嬅及智雯還一同穿上白衫白風褸、黑褲及黑帽的姊妹裝上陣，極為搶眼，兩女邊行邊傾講到笑笑口，沿途引來途人目光時，素顏的施嬅即拉下帽子不欲被人認出，反觀趙希洛一馬當先，與二人相隔數個身位。

三人行必有我師

三女及後再驅車往小西灣，下車後即整裝待發，沿步行徑往大浪灣方向，期間趙希洛不時手指指，為兩女做人肉導航。

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