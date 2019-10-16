暖男崩壞！李榮浩狠撇糟糠　舊愛抑鬱變人乾

現年34歲的內地歌手李榮浩與年長一歲的台灣女星楊丞琳「姊弟戀」修成正果，兩人沉醉在幸福之際，以零緋聞為榮的李榮浩卻被前度的閨蜜質疑是否真「暖男」，轟他當初傳搭上知名度較高的楊丞琳後，即飛起「糟糠」、內地歌手陸瑤，導致她抑鬱暴瘦，更慘遭網民圍插！

李榮浩與楊丞琳（Rainie）早前在合肥領證結婚，兩人拍拖4年期間，這段「中台戀」曾被指女尊男卑，皆因相比Rainie一眾緋聞男神如邱澤、余文樂、賀軍翔及羅志祥等，李榮浩的顏值及知名度可算是最輸蝕的一位。不過，Rainie最終情陷「小眼睛」李榮浩，貪他夠專一，即使在內地樂壇發展14年，曾與容祖兒、莫文蔚、安心亞、謝安琪及趙麗穎等頂級女星合作，亦從不過電。

上位即溝楊丞琳

外界戥Rainie嫁得「絕世忠貞男」高興，有網民卻大拆李榮浩的「貞節牌坊」！有傳他搭上Rainie的同時，亦暗交32歲、擁有34C豪乳的歌手陸瑤，當時他憑歌寄意，推出專輯《模特》明冧模特兒出身的陸瑤，更氹得女方幫手宣傳兼露腿擔任MV女主角，愛到「夫唱婦隨」！他正是憑此定情專輯，爆冷奪得台灣金曲獎最佳新人獎，其全方位音樂才華獲王菲開金口力推，所謂成名就有自信，令他有膽量越級挑戰，力溝愛才華的Rainie！

爆出「榮琳戀」一個月後，有自稱是陸瑤閨密的網民聲討李榮浩「無縫接軌」：「提分手沒幾天就追到楊丞琳，還密戀一個月，真是爭分奪秒，在分手第二天就熱戀？兩月三招追到楊丞琳，為了她北京、台北兩邊飛，背着『領導』（陸瑤別名）沒少幹別的事啊！」當時李榮浩即澄清沒第三者，並請外界別騷擾女友，一副心痛Rainie受傷害的模樣。

李母下「逐客令」

面對情人走紅，隨即「被分手」的陸瑤大受打擊，最慘是有指曾視她為新抱仔的李榮浩母親亦「變節」，致電要求她執包袱速離兒子家，激到她抑鬱，瘦到變人乾！李浩榮早前趁34歲生日在網上宣布求婚成功，陸瑤在微博多謝外界莫名其的關注，亦順道祝自己的媽媽身體健康，雖然隻字沒提李榮浩，但仍有網民不滿，發文鬧她抽水：「不應該發微博，有點太多此一舉。」真的躺着也中槍！

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