厲旭勸神童做運動　SJ自嘲：我哋點先算齊人

韓國男團Super Junior（SJ）以齊人姿態推出新專輯《Time_Slip》，昨日亮相JTBC節目《Idol Room》時，主持鄭亨俊見到染了螢光色頭髮的銀赫後，便搞笑地說：「銀赫嘅頭髮好礙眼！」

而SJ的成員陸續入伍，年紀最小的圭賢作為最後一位成員，於今年5月退伍，隊長利特指組合是時隔10年再以齊人陣容活動，但因SJ曾數度經歷成員退隊及停工，而希澈也因腳患而不能參與演出，所以他亦笑問：「到底係去到邊個先叫齊人？」利特就答：「我哋都唔係好清楚，所以留畀製作組自己調查啦。」

至於曾經努力減肥的神童近年再次反彈，厲旭就在節目上關心神童：「為咗健康，你做吓運動啦。」而其他成員就指神童平時有打高爾夫球，也有努力做運動，更指厲旭同神童關係尷尬，所以不了解對方，十分爆笑。

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