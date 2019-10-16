歐信希生日願望成真　師姐露雲娜攜眷祝賀

歌手及新城電台節目主持人歐信希（Simon） 日前在尖沙咀舉行了《傾心相聚》生日聚會。新城知訊台執行總監程凱欣、經理人鍾慧慧（Mimi) 、香港唱片商會會長林錫堅、同門師姐露雲娜及其丈夫Perry Martin 、圈中好友雪梨、漢洋及林柏希等也現身祝賀Simon。

問到Simon有何生日願望及收到甚麼生日禮物時，他說：「我嘅生日願望已達成，今年與近百個歌迷喺我生日會晚上一齊睇我有份演出嘅TVB《 流行經典50年》音樂節目播出。我都希望人人都身心健康。」生日會座無虛席，歌迷朋友們都出席支持佢，相信對他來說是一份最寶貴的禮物。

而程凱欣受訪時表示：「好開心自今年5月7日，Simon喺我哋電台主持音樂節目《傾心相聚》開咪至今，睇到佢不斷進步，收聽率唔停咁增加，我鼓勵佢喺節目度試吓現場演唱等呢啲新嘗試。」

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