東方日報C1：李榮浩為楊丞琳狠撇「糟糠」

現年34歲的內地歌手李榮浩，與年長一歲的台灣女星楊丞琳「姊弟戀」修成正果，兩人沉醉在幸福之際，以零緋聞為榮的李榮浩卻被前度的閨蜜質疑是否「真．暖男」，炮轟他當初搭上知名度較高的楊丞琳後，即飛起「糟糠」、內地歌手陸瑤，導致她抑鬱暴瘦，更慘遭網民圍插！

李榮浩與楊丞琳（Rainie）早前在合肥領證結婚，兩人拍拖4年間，這段「中台戀」曾被指女尊男卑，皆因相比Rainie一眾緋聞男神如邱澤、余文樂、賀軍翔及羅志祥等，李榮浩的顏值及知名度可算是最輸蝕的一位。不過，Rainie最終情歸「小眼睛」李榮浩，原因是他有才華及夠專一，即使在內地樂壇發展14年，曾與容祖兒、莫文蔚、安心亞、謝安琪及趙麗穎等頂級女星合作，亦從不過電。

靠定情作發圍

外界戥Rainie嫁得「絕世忠貞男」高興，有網民卻大拆李榮浩的「貞節牌坊」！有傳他 搭上Rainie的同時，亦已暗交32歲、擁有34C豪乳的歌手陸瑤數年，當時他憑歌寄意，推出 專輯《模特》明冧模特兒出身的陸瑤，更氹得女方幫手宣傳兼露腿擔任MV女主角，愛到「夫唱婦隨」，網上更流傳兩人的咀嘴照！他正是憑此定情專輯，奪得台灣金曲獎最佳新 人獎，其全方位音樂才華獲王菲開金口力推，所謂成名就有自信，令他有膽量越級挑戰，力溝愛才華的Rainie！

翻查爆出「榮琳戀」後，有自稱是陸瑤閨蜜的網民聲討李榮浩「無縫接軌」：「提分手沒幾天就追到楊丞琳，還密戀一個月，真是爭分奪秒，在分手第二天就熱戀？兩月三招追到楊丞琳，為了她北京、台北兩邊飛，背着『領導』（陸瑤別名）沒少幹別的事啊！」當時李榮浩即澄清沒第三者，並請外界別騷擾女友，一副心痛Rainie受傷害的模樣。

李母下「逐客令」

面對情人走紅，瞬間「被分手」的陸瑤大受打擊，最慘是有指曾視她為新抱仔的李母亦「變 節」，致電要求她執包袱搬離兒子家，激到她抑鬱，瘦到變人乾！李浩榮早前趁34歲生日在網上宣布求婚成功，陸瑤在微博多謝外界莫名其妙的關注，亦順道祝自己的媽媽身體健康，雖然隻字不提 李榮浩，但仍有網民不滿，發文鬧她抽水：「不應該發微博，有點太多此一舉。」真的躺着也 中槍！

黐「旺夫」Rainie吸金五級跳

楊丞琳憑可愛面孔大受歡迎，出道19年來吸金力強勁，早年已是年薪千萬港元的藝人，至於李榮浩則在內地樂壇捱過整整九年的事業低潮，直至與天生「旺夫命」的Rainie相戀後，他用短短兩年時間，賺錢能力就超越Rainie五倍，兩人被譽為圈中「最強吸水力」的夫妻檔之一！

Rainie入行後接拍大量廣告、電影、電視劇、演唱會及商演，另一致富之道是買磚頭。14年前，其收入還不算豐厚，已開始買樓齡有10年以上的華廈學投資，再隔兩年就購入近千萬的中價樓，5年前傳買入另一層價值千萬的物業。至於李榮浩主要收入來源是演唱會及音樂創作，被封為「金牌音樂人」的他加盟新一季《中國好聲音》，成為史上最年輕的創作人導師，據聞每季酬勞達千萬！

極速位上起飛腳

圈中不少藝人與另一半識於微時，Puppy Love甜蜜又溫馨，惟娛樂 圈五光十色，隨着其中一方知名度提升後，感情往往出現問題，分手收場！

鄭俊弘（Fred）2001年參加新秀大賽入行，但一直寂寂無聞。2012年，他在無綫歌唱比賽《星夢傳奇》奪冠後人氣急升，姜麗文留言「Proud of you」，因而被踢爆長達6年的地下情。隨着Fred的人氣和工作量日漸增加， 雙方出現「距離」，姜麗文於2015年哭認已分手一 年多。

陳偉霆與模特兒出身的Angelababy（楊穎）因合作兒童節目相識，並發展成情侶。Baby之後事業發展迅速，更闖日本發展，兩人不時分隔異地。2009年，Baby拍電影與內地小生黃曉明傳緋聞，年底在網上發文暗示與陳偉霆情已逝，陳偉霆之後證實已結束4年情。

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