爆拍同志片成功秘訣　李安：我剛陽氣不夠

華人荷里活導演李安為新片《雙子殺手》到上海復旦大學舉行訪談活動，被到到身為直男的，為何能拍出經典同志電影《斷背山》的故事？李安幽默地回答：「那我拍了很多女性電影，顯然我也不是女性呢！我想做藝術的就是有一些天分，用別的方式來達到目的，同性戀我一共拍了三次，可能是我剛陽氣不夠，每次拍打打殺殺的也不太賣座，但拍陽性、壓抑的，觀眾卻又感同身受般，我也不知道為甚麼。」

而剛開始執導電影作品，大部分都是女性觀眾，後來拍《囍宴》時，起初拍出來感覺有點陰陽怪氣，當太太來探班時，有在場人員竟對他已婚感到驚訝，再加上當時台灣並不太開放，沒料最終該片也很賣座。至後來執導《斷》片，李安直言當初聽那個故事時已令他掉眼淚，並說：「我覺得藝術是不願意說清楚的，也不曉得我拍的同性戀片會比異性戀片賣座，其實世界應該更多元化，那會是更理想。」

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