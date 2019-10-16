鄒莉盈單飛出歌　恨搵小豬拍MV

女團B.Gs成員鄒莉盈（B.Gs）出席音樂微電影活動，她透露早前推出單飛情歌《與你一起》，正在籌備第二首歌曲，正跟監製商量曲風，暫時決定都是慢歌：「上一首歌比較Sweet，可能今次嘗試唔開心嘅感情。」講到上次MV邀得李日朗擔任男主角，她直言起初有點尷尬：「第一次見面就要演情侶，都有啲尷尬，但佢依家都係導演，可以帶到我入戲，合作係好開心嘅！」

問到下次MV想邀請哪位男神演出？她直言大想頭想找「小豬」羅志祥：「我偶像係小豬，佢跳舞好叻，我本身都鍾意跳舞，如果我將來唱快歌，可以同佢一齊跳舞就好！」講到跟B.Gs姊妹各有發展，她透露之後會再次合體出歌，問到喜歡團隊還是單人發展？她直言有不同感覺：「單飛可以做自己，觀眾注意力又會喺晒你一個度，團隊就要遷就大家唔同風格，但柴娃娃好開心，有時都會掛住姊妹，而且一齊上台會冇咁緊張。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。