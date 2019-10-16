玩夠喇！鄭子邦浪子回頭開Cafe幫人

社交界名人有「的士邦」之稱的鄭子邦，近日與友人合資經營一間治療心靈與咖啡店crossover的Cafe開業，一班社交界好友包括皮草太子爺王大業、公關丁子高、候維德、名模歐陽妙芝、洪華和老公黃國榮等，但未見舊愛姚子羚出席。鄭子邦表示開Cafe純為回饋社會，不為賺錢，他說：「Cafe只係點綴，呢度會有唔同導師，有時做解夢，或者透過植物或者咖啡去分享自己情緒，依家出面好多負面情緒影響家庭、父母或者男女感情，希望嚟到呢到可以平靜、開心。（希望大家帶住開心走？）未必可以一下子。（構思來自近日社會事件？）唔係，籌備時都未發生，我係好想利用自己生命影響其他生命，希望幫到人，生命係工具，每個人工具不同，自己有能力有時間想幫人，好過去玩啦！我都玩咗咁多年。」茹素多年的他，近來學習打坐，但他表示自己不會任導師。

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