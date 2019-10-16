演性騷擾受害者　查理絲花朗被讚有力爭影后

臨近年尾，眾多西片紛紛出爐爭奧斯卡，其中一部被睇好有機「衝奧」的就是由荷里活三大女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）、瑪歌羅比（Margot Robbie）以及查理絲花朗（Charlize Theron）合演的新作《爆炸性醜聞》（Bombshell）！

《爆》是改編自美國霍士新聞台性騷擾真實案件，日前影片率先於美國舉行傳媒試映會造勢。試映完畢後影片獲好評如潮，更有著名電影雜誌《Variety》的記者大讚查理絲的演出搶眼，極有機會繼《美麗女狼》（Monster）後再獲第二座金像影后獎座。

查理絲形容今次角色的心路歷程非常獨特，她更自覺與主角一樣堅強及有抱負，令她很容易就代入角色。她在片中飾演霍士新聞台女主播Megyn Kelly，公開指控「傳媒教父」Roger Ailes性騷擾。

除了查理絲之外，妮歌以及瑪歌都被外界睇好有力爭來屆奧斯卡最佳女配角獎。

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