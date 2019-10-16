張彥博開騷緊張標汗　搞到周慧敏濕晒

藝人張彥博昨晚假麥花臣場館開騷，好友陳庭欣、陳瀅、鄭世豪和胡曦文齊來捧場。阿博以閃爆造型大晒胸肌出場，自彈結他自唱《堅持》後又騷琴技，歌迷又大叫除衫，他笑說：「唔好啦，呢到（場館）尺度冇咁大㗎！」

珍藏閃卡向女神索簽名

首位登場的嘉賓是女神周慧敏（Vivian），兩人合唱《情未了》，Vivian低胸背心現身相當性感，阿博如小Fans般自爆完成了第一個願望：「拖到你隻手濕晒。」Vivian笑笑口回答：「手汗OK嘅，有歌手畀你嚴重10倍，啲汗滴水咁，所以你唔使緊張，放心出汗啦。」她補充說：「我冇講邊個。」但歌迷都猜到她是說她老友古巨基。阿博坦言他很多舊同學都是為睇女神而買飛入場，更被同學取笑他公器私用。阿博亦趁機在台上拿出珍藏的女神閃卡索簽名兼集郵，一次過實現了三個願望。

陳瀅即跑上台「呃相影」

之後阿博請來劇集《跳躍生命線》的羅天宇、郭子豪及何廣沛組成「跳躍F4」，一身黑白唐裝造型在台上玩跳唱，贏得不少掌聲，阿博要求和三子合照留念，同是劇中演員的陳瀅即跑上台「呃相影」。之後4子繼續搞笑唱出兒歌《Baby Shark》娛賓，子豪和廣沛向阿博展示銀行入數紙，表示出力之餘亦有出錢買飛支持他。到演唱會尾聲，阿博唱《圓缺》時台下觀眾都亮起機燈，燈海畫面令他感動得眼濕濕。

感謝「跳躍F4」百忙撐場

個唱後阿博受訪，對於個唱上他騷胸肌亦播出半裸照，他解釋為了這身段餓足幾個月，現在終於可以有飯落肚，但都可能要Keep住身形因還有幾個MV要拍。至於請到女神周慧敏現身，阿博稱從來沒想過，還手拖手感滿足，想親自寫歌送給她作回禮。他亦感謝「跳躍F4」的3位好兄弟，阿博表示因三人都各有工作，但仍向公司度期來做嘉賓，為演唱他們排了兩星期來練舞，所以一定「找數」，請三子食飯答謝。

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