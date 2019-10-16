Sulli驗屍證冇他殺嫌疑　劉亞仁發長文追悼

生前患有嚴重抑鬱症的韓團f(x)前成員Sulli，前日突然在寓所內上吊自殺身亡，終年25歲，震驚粉絲與演藝界，不少圈中好友紛紛留言致哀，曾跟她出席品牌活動的33歲男星劉亞仁，昨晚發長文追悼，自言只有活動上有數面之緣，大讚對方有天使般的笑容，更無懼受非議，攬着他的腰合照。

部分內容如下：「Sulli死了，她的本名是真理，崔真理。我只在活動見過她數面，像其他藝人一樣，用Sulli這個不帶情感的名字稱呼她...在我眼中，她是一個英雄，勇敢表達個人自由的新時代Icon...我很喜歡她，有着天使般的笑容，甚至去參加品牌活動，她也拒絶帶上虛偽的商業面具。我喜歡她的態度，明知道會引起非議，還毫無顧忌攬着我的腰擺甫士。我喜歡她的理直氣壯，即使有着她這樣純潔明朗靈魂的人，也無法不戴着Sulli這面具，就像任何一個擁有名字的人一樣，她也在辛苦地活着，卻付出那份罕見的勇氣，偉大地生活，但我不止一次選擇欺瞞她，我是躲在她身後的大眾，選擇成為大眾是一件不那麼麻煩的事...是我把她留在懸崖邊，她沒有任何原因被視作患者，也沒有理由被推崇為英雄。真理這個名字背後的存在，用自己一生實現追求自由...這是事實嗎？沒有看到屍體，只是在畫面上看到數篇報導，我便任意寫下這些...。」

此外，警方稱國立科學搜查院今日上午為Sulli進行驗屍，以查明死因，初步結果顯示沒有他殺嫌疑，亦沒有發現由外來因素致死的痕迹，其死因不涉其他罪案的嫌疑，至於身邊人指她生前患有抑鬱症，將透過精密檢測對藥物的反應結果。警方稱依初步驗屍結果判斷，會將案件列作自殺死亡處理及結束搜查。

至於身在內地的f(x)中國籍成員Victoria（宋茜）昨日亦放下工作趕返韓送Sulli最後一程。